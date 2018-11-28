Названа опасность военного положения на Украине для сражающегося с ВСУ Донбасса

Введение военного положения на Украине увеличило опасность обострения ситуации в зоне конфликта в Донбассе. Такое мнение в разговоре со СМИ озвучил Родион Мирошник, представитель непризнанной ЛНР.

Мирошник отметил, что в условиях военного положения киевским властям будет проще отдать приказ об организации провокаций на востоке страны. Представитель Луганска обратил внимание журналистов на то, что в настоящее время в Донбассе сконцентрировано большое количество соединений Вооруженных сил Украины.

Российский эксперт Михаил Ремизов высказал сходную точку зрения. Аналитик заявил, что военное положение может стать удобным прикрытием для осуществления подготовки к массированному удару по ДНР и ЛНР, пишет newdaynews.ru.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Владимир Корнилов объяснил невозможность воссоединения Донбасса со стремящейся в НАТО Украиной.