МИД Финляндии заявил об отсутствии территориальных претензий к России

Финляндия не имеет и не будет предъявлять территориальных претензий ни к России, ни к любой другой стране мира, заявило министерство иностранных дел страны, комментируя скандальный пост в сети.

Ранее представитель молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки заявил в своем твиттере, что Финляндия должна потребовать возвращения земель, ставших российскими по итогам Второй мировой войны. В сообщении шла речь о том, что Россия должна вернуть Финляндии в том числе Карелию, и вернуться к границам 1939 года между странами.

«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять России претензии по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором 1947 года. Лучшей отправной точкой для развития территорий, представляющих интерес для обеих стран, является трансграничное сотрудничество между Финляндией и Россией», - заявил по этому поводу МИД Финляндии.

После распада СССР неприкосновенность российско-финской границы соблюдается в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ, напоминает РИА Новости.