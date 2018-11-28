Абэ хочет встретиться с Путиным в рамках саммита G20

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине. Об этом стало известно утром в среду, 28 ноября.

Генеральный секретарь кабинета премьер-министра Есихидэ Суга отметил, что Синдзо Абэ намерен использовать грядущее мероприятие для проведения дипломатии на самом высшем уровне. Как сообщает РИА "Новости", японский политик также планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" состоится в столице Аргентины Буэнос-Айресе уже в грядущую субботу, 1 декабря.