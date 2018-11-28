Названы 5 видов оружия, которое может применить Россия против Украины

Американский журнал The National Interest перечислил различные виды вооружений, которые Россия может использовать в случае возможного начала вооруженного конфликта с Украиной. Эксперт раскрыл единственный возможный вариант начала войны между РФ и Украиной

Рост напряженности вокруг ситуации в Азовском море может привести к вооруженному конфликту между Россией и Украиной, считают эксперты американского издания. При этом России достаточно будет применить всего пять видов оружия из своего военного арсенала.

Американские журналисты перечислили их: это ракетные системы «земля-воздух», артиллерия, беспилотники, кибероружие и вежливые люди. Украине, при ее некогда крепкой, а ныне находящейся в плачевном состоянии оборонке, просто нечем будет ответить, считают в NI.

Все это вооружение способно обеспечить России быструю победу в случае вооруженного противостояния с Украиной, однако Москва не стремится довести отношения с Киевом до войны. Прискорбно, что Киев занимает по этому вопросу прямо противоположную позицию, пишет ФБА «Экономика сегодня».