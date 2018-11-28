Украина ведет переговоры с США о создании в стране военной базы

Стало известно, что Украина ведет переговоры с США о возможном создании в стране американской военной базы для защиты от «российской угрозы». Об этом сообщил источник в дипломатических кругах.

«Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», - подтвердил эту информацию депутат Верховной рады Украины Иван Винник.

При этом источник в американских дипломатических кругах отметил, что в Вашингтоне пока не готовы дать Киеву какие-либо гарантии, поскольку строительство военной базы США на Украине еще сильнее обострит и без того непростые отношения с Москвой, пишет «Газета.ру».