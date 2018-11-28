Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рано утром в среду, 28 ноября, высказался о словах президента Украины Петра Порошенко насчет "российской агрессии".

Пушков напомнил, что накануне украинский лидер в эфире CNN заявил, что РФ якобы сосредотачивает на границе с Украиной огромные войска, вследствие чего якобы нельзя исключать возможности готовящегося вторжения, передает сегодня "Свободная пресса".

На деле Порошенко пытается выжать максимум из собственной провокации, считает сенатор. "Опять — все та же шарманка", – констатировал Алексей Пушков.