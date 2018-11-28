Трамп может отказаться от встречи с Путиным в рамках G20

Американский лидер Дональд Трамп может отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Соответствующие данные предоставили средства массовой информации.

Президент Соединенных Штатов Америки в рамках интервью изданию Washington Post подчеркнул, что ему не нравится агрессия, которая была якобы проявлена в Керченском проливе, где корабли ВМС Украины были задержаны из-за нарушения границы. "Я вообще не хочу агрессии", — заключил Трамп, отметив, что ждет полного отчета об инциденте от сотрудников спецслужб.

Напомним, ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут двусторонние переговоры на саммите G20.