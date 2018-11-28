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Трамп может отказаться от встречи с Путиным в рамках G20

28 ноября 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп может отказаться от встречи с Путиным в рамках G20
фото: globallookpress.com

Американский лидер Дональд Трамп может отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Соответствующие данные предоставили средства массовой информации.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут двусторонние переговоры на саммите G20.

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