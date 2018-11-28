Украинский генерал о ситуации в Керченском проливе: Киев подставил своих моряков

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж накануне заявил, что украинские власти подставили моряков, нарушивших границу Российской Федерации в Керченском проливе.

По мнению эксперта, корабли ВМС Украины действительно зашли на подконтрольную РФ территорию, вследствие чего российской стороне пришлось задержать их, передает РИА "Новости". Генерал подчеркнул, что Киев действительно подставил собственных моряков. Более того, если руководство Украины сознательно составило этот маршрут для кораблей, то это можно считать "большим преступлением".

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России.