У Керченского пролива и Крыма провел разведку самолет ВМС США

Сегодня стало известно, что в минувший вторник, 27 ноября, противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США провел разведывательный полет в районе Крымского полуострова и Керченского пролива.

Согласно последней информации, летательный аппарат с бортовым номером 168848 является частью 26-й патрульной эскадрильи американских Военно-морских сил США. Как уточняет мониторинговый портал PlaneRadar на своей страничке в социальной сети Twitter, самолет приблизился к береговой линии Крыма на расстояние в 31 километр.

Ранее вчера в этом же районе разведывательный полет осуществил американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk, передает РИА "Новости".