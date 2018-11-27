Порошенко: Украина находится под «угрозой полномасштабной войны» с Россией

Украинский президент Петр Порошенко публично заявил, что Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Россией. Так он объяснил утвержденное им решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении военного положения в приграничных областях.

В интервью трем телеканалам Порошенко сказал, что может подтвердить свои словам данными разведки. Он продемонстрировал результаты внешней разведки и спутниковые снимки. По словам Порошенко, с сентября количество российских танков на базах якобы увеличилось в три раза.

"Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает", — заявил он.

Порошенко подчеркнул, что это свидетельствует об угрозе полномасштабной войны между Украиной и Россией. По его словам, "после инцидента, который произошел в Азовском море, мы должны были обеспечить украинские Вооруженные силы на отпор в случае широкомасштабного наземного вторжения".

В воскресенье, 25 ноября, погранслужба ФСБ России задержала три корабля ВМС Украины, которые пытались пересечь госграницу, вошли в территориальные воды России и совершали опасное маневрирование. Российская погранслужба их задержала.