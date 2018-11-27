Ассанж отдал своего кота из посольства Эквадора

Основателя портала WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился передать своего кота адвокатам, чтобы они поместили его в безопасное место после угроз посольства Эквадора отдать животное в приют.

Об этом в своем Twitter сообщила редактор сайта Freedom for Assange Ханна Йонассон. Ранее эквадорские дипломаты обязали журналиста кормить своего питомца и убирать за ним. В противном случае животное грозились отдать в приют.

"Возмущенный этой угрозой он попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа", - написала Йонассон, добавив, что "они встретятся на свободе".