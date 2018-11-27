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ФСБ показала трофейные документы, изъятые у украинских моряков
27 ноября 2018, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба безопасности (ФСБ) продемонстрировала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. ФСБ опубликовала копию "Контрольного листа".
Судя по документам, украинским военным катерам была поставлена задача скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. В ФСБ отметили, что украинские моряки досконально знали порядок прохождения Керченского пролива.
По данным российской службы безопасности, в ходе осмотра задержанных российскими пограничниками украинских бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" были обнаружены документы, свидетельствующие о намерении скрытно пройти по Керченскому проливу, хотя это противоречит действующим правилам судоходства.
"В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере "Никополь" обнаружен документ, в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него", — говорится в сообщении ФСБ.
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