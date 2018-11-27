ФСБ показала трофейные документы, изъятые у украинских моряков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) продемонстрировала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. ФСБ опубликовала копию "Контрольного листа".

Судя по документам, украинским военным катерам была поставлена задача скрытно пройти из Черного в Азовское море и прибыть в Бердянск. В ФСБ отметили, что украинские моряки досконально знали порядок прохождения Керченского пролива.

По данным российской службы безопасности, в ходе осмотра задержанных российскими пограничниками украинских бронекатеров "Бердянск" и "Никополь" были обнаружены документы, свидетельствующие о намерении скрытно пройти по Керченскому проливу, хотя это противоречит действующим правилам судоходства.

"В ходе осмотра задержанных украинских военных катеров на катере "Никополь" обнаружен документ, в котором старшему группы кораблей ставится прямая задача осуществить переход из Одессы в Бердянск "скрытным порядком", "сосредоточив основное внимание на обеспечении скрытности подхода к Керченско-Еникальскому каналу и прохождения через него", — говорится в сообщении ФСБ.