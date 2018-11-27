Меланья Трамп украсила Белый дом «кроваво-красными» елями
27 ноября 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди Соединенных штатов Америки продемонстрировала рождественское убранство Белого дома, выполненное "в духе патриотизма". Видео супруга Дональда Трампа выложила в своем Twitter.
Праздничный интерьер каждого из залов Белого дома посвящен отдельным людям или событиям в американской истории. Все украшения выполнены в синем, красном и золотом цветах.
Больше всего пользователей интернета поразил "красный лес" - коридор Восточного крыла президентской резиденции, в котором установили 40 высоких елей "кровавого-красного цвета".
Многим столь необычные "украшения" напомнили популярные в Америке фильмы ужасов, поэтому вскоре под публикацией на скриншотах из ролика вместо Меланьи Трамп появились герои хорроров.
The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.
Looks about right #BeBetter ???? pic.twitter.com/cQPYhjJ5Tm— Mary (@MaryWetton) 27 ноября 2018 г.
Redrum pic.twitter.com/x84gqxJVLE— Michelle ♎ (@1nvisiblePink) 27 ноября 2018 г.