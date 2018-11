Меланья Трамп украсила Белый дом «кроваво-красными» елями

Первая леди Соединенных штатов Америки продемонстрировала рождественское убранство Белого дома, выполненное "в духе патриотизма". Видео супруга Дональда Трампа выложила в своем Twitter.

Праздничный интерьер каждого из залов Белого дома посвящен отдельным людям или событиям в американской истории. Все украшения выполнены в синем, красном и золотом цветах.

Больше всего пользователей интернета поразил "красный лес" - коридор Восточного крыла президентской резиденции, в котором установили 40 высоких елей "кровавого-красного цвета".

Многим столь необычные "украшения" напомнили популярные в Америке фильмы ужасов, поэтому вскоре под публикацией на скриншотах из ролика вместо Меланьи Трамп появились герои хорроров.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15