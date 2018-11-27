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Трамп предложил создать глобальную альтернативу CNN

27 ноября 2018, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Трамп предложил создать глобальную альтернативу CNN
whitehouse.gov

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп предложил создать альтернативу частному каналу CNN для последующего освещения событий в США за рубежом в выгодном для американцев свете.

Причиной стала критическая настроенность CNN по отношению к нынешнему руководителю Белого дома. Своими мыслями на этот счет глава Вашингтона поделился на своей личной странице в сети Twitter.

Трамп заявил, что телеканал CNN, обладая столь "мощным голосом", транслирует миру неверный и несправедливый образ страны. По его мнению, у CNN в мире мало конкурентов, а влияние очень велико.

Согласно позиции американского лидера, миру нужно показать, "какие великие мы на самом деле".

 

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