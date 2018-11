Трамп предложил создать глобальную альтернативу CNN

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп предложил создать альтернативу частному каналу CNN для последующего освещения событий в США за рубежом в выгодном для американцев свете.

Причиной стала критическая настроенность CNN по отношению к нынешнему руководителю Белого дома. Своими мыслями на этот счет глава Вашингтона поделился на своей личной странице в сети Twitter.

Трамп заявил, что телеканал CNN, обладая столь "мощным голосом", транслирует миру неверный и несправедливый образ страны. По его мнению, у CNN в мире мало конкурентов, а влияние очень велико.

Согласно позиции американского лидера, миру нужно показать, "какие великие мы на самом деле".

While CNN doesn’t do great in the United States based on ratings, outside of the U.S. they have very little competition. Throughout the world, CNN has a powerful voice portraying the United States in an unfair....