Мексика направила США ноту протеста из-за применения оружия на границе

Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе с участием сотен мигрантов, против которых американцы использовали оружие. Об этом сообщил во вторник МИД страны. Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США

МИД Мексики направил администрации Соединенных штатов ноту протеста в связи с использованием слезоточивого газа против мигрантов, которые накануне пытались прорваться на американскую территорию.

Напомним, как ранее сообщали АН, в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США, попытку мигрантов проникнуть на территорию Сан-Диего полиция пресекла газовой атакой.