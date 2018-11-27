Мексика направила США ноту протеста из-за применения оружия на границе
27 ноября 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе с участием сотен мигрантов, против которых американцы использовали оружие. Об этом сообщил во вторник МИД страны.
МИД Мексики направил администрации Соединенных штатов ноту протеста в связи с использованием слезоточивого газа против мигрантов, которые накануне пытались прорваться на американскую территорию.
Напомним, как ранее сообщали АН, в районе города Тихуана, который находится на границе Мексики и США, попытку мигрантов проникнуть на территорию Сан-Диего полиция пресекла газовой атакой.