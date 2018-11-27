Латвия: ЧП в больничном секторе

Сегодня в Латвии, как никогда, актуально стоит вопрос здравоохранения. Причиной всему – финансы!

«Зарплата врача должна покрывать все, а пациент – только пациентский взнос, и больше ни за что не доплачивать!», - так видит выход из сложной ситуации министр здравоохранения Латвии Анда Чакша. Пока министр рассуждает о проблемах и мечтает об идеальной системе здравоохранения, медики повально увольняются, а пациенты бояться вызвать скорую.



Сегодня Латвия – в последних рядах ЕС по доступности медицинских услуг для населения, о чем наглядно свидетельствует отчет Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР: 42% своих расходов на медицину пациенты вынуждены оплачивать сами, 17% вообще не могут позволить медицинские услуги по финансовым причинам.

Для решения проблемы Сейм в прошлом году принял Закон о финансировании здравоохранения, который в 2019 году позволит пополнить бюджет на 200 млн евро за счет увеличения на 1% соцналога с зарплаты. Кстати, платят пополам: работник и работодатель. А неплательщики налога смогут, по желанию, сделать добровольный взнос в систему страхования и получить те же услуги, что и плательщики.

Но пока министр здравоохранения Латвии ищет выход, а Сейм принимает законы о пополнении бюджета, врачи скорой помощи объявили… Чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском регионе по причине массового увольнения сотрудников. Медики скорой помощи начали необычную акцию протеста: на вызов они выезжают с прикрепленными к форме черными ленточками, как некий символ траура по всей службе в целом. Цель такой акции – решение вопроса с зарплатами и нагрузкой врачей скорой.

Более того, латвийское общество больниц объявило чрезвычайную ситуацию в больничном секторе в связи с постановлением Конституционного суда об ограничении сверхурочной работы врачей.

К чему может привести данная ситуация? Не пострадают ли от этого те, кому необходима скорая медицинская помощь?

Разъясняет сложившуюся ситуацию вице – президент Латвийского общества врачей Марис Плявиньш: «Конечно, ситуация сложная. Пока трудно делать прогнозы. Как реально будет развиваться ситуация? На сегодняшний день, служба неотложной медицинской помощи до разрешения ситуации продолжает работать в прежнем режиме. Конечно, я знаю об акции протеста! Черные ленточки. Но, слава Богу, что хоть так! Это щадящая акция. За все такие мероприятия отвечает профсоюз. Нет, пока ничего серьезного не будет! А дальше? Все может быть. Будем реалистами. Но хочется надеяться, что, наверное, администрации больниц наконец-то задумаются о вариантах решения данной ситуации: составить, например, график работы врачей. Они же видят, какая нехватка рабочей силы, сколько на это нужно финансов. Да, я могу сказать, что врачей скорой помощи….дискриминируют. Каждый год обещают повысить зарплаты, но повысили на 20%, но это минимум. Соответствие зарплаты с нагрузкой, увы, оставляет желать лучшего. Но мы не должны забывать о пациентах! Сейчас сложилась такая ситуация, когда больным навязывают своеобразную рекламу! Именно. Все просто: пациентам пытаются объяснить, что не всегда нужно обращаться за помощью к скорой, а лучше пойти, например, к семейному врачу. Но это может привести к неприятным последствиям: люди будут ждать, терпеть… Ничего хорошего из этого не получится! Большинство людей вызывают скорую по неотложной необходимости. Как решить все эти вопросы? Простите, но пока трудно прогнозировать!»

А какой вердикт вынесла по данному вопросу министр здравоохранения Анда Чакша?

Министр считает, что латвийское здравоохранение находится НЕ В КОМЕ! И продолжает агитировать пациентов за обязательное медицинское страхование.

Лично у меня сложилось впечатление, что госпожа Анда или не на своем месте, или реально оторвана от действительности…

Марис Плявиньш, вице – президент Латвийского общества врачей: « Да, ходят такие разговоры, что министр далека от реальности. Что изменится, если будет другой глава здравоохранения Латвии? Мы всегда надеемся на лучшее! Нужен такой человек, который будет ответственно «входит» в каждую ситуацию. Разбираться серьезно с любой проблемой, отстаивать интересы врачей. Возможно, тогда ситуация изменится! Но я не исключаю, что Анда Чакша вновь станет министром здравоохранения Латвии. Ждем, когда сформируют правительство».



