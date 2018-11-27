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Надежда Савченко перенесла операцию
27 ноября 2018, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Народному депутату Надежде Савченко сегодня сделали операцию на коленном суставе. Савченко по обвинению в государственной измене находилась в следственном изоляторе. На операцию нардепа доставили из СИЗО.
Теперь сестра Савченко Вера переживает, как Надежду сразу после операции, когда она еще не пришла в себя после наркоза, переведут в тюрьму, а не оставят в больничной палате под наблюдением хирурга. Надежда Савченко неоднократно заявляла о проблеме с коленным суставом.
В конце октября во время судебного заседания Савченко пожаловалась ни сильные боли в суставе. Колено нардеп травмировала во время службы в армии. Медики ей говорили, что нужны две операции. После обследования три врача согласились, что необходимо хирургическое вмешательство.
Об операции написала Вера Савченко на своей странице в Facebook: "После операции! В тот же день!? Когда нужно хоть бы сутки покоя, чтобы отойти от наркоза. Предупреждаю, что мы не дадим этого сделать".
По словам сестры Надежды, операция началась примерно в 10:00 в Киеве в Институте физкультуры. Вера переживает, что послеоперационный период пока находится под вопросом, "потому в следственном изоляторе это невозможно будет делать", - пишут украинские СМИ.
"Нас здесь – четыре девушки. Мы будем отстаивать, чтобы Надежда отошла от наркоза и только тогда возвращалась в СИЗО. Также будем требовать освобождения из-под ареста – пусть это будет домашний арест, или арест в клинике, или как–то, чтобы нормально прошел реабилитационный период. Если потребуется, то будем обращаться в Европейский суд", – подчеркнула Вера Савченко.
Нардепа Надежду Савченко арестовали 20 марта 2018 года, обвинив по семи статьям, в том числе по подготовке терактов и госпереворота. 25 октября ей в очередной раз продлили срок.
В начале ноября политик заявила, что собирается участвовать в выборах президента в марте 2019 года и будет проводить предвыборную кампанию из СИЗО.
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