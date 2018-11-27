Киевский аналитик обозначил место следующей антироссийской провокации Украины

Следующая антироссийская провокация властей Украины будет осуществлена на территории Приднестровья. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Антон Розенвайн.

Эксперт считает неслучайным то, что в число украинских регионов, в которых со среды начнет действовать военное положение, попала Винницкая область, граничащая с Приднестровьем. Согласно точке зрения Розенвайна, у президента Петра Порошенко есть множество возможностей для осуществления провокационных действий в отношении миротворческого контингента РФ, находящегося на территории непризнанного государства.

Аналитик рассмотрел сценарий совместной атаки украинских и молдавских военных против миротворцев. Нападение на российских солдат, вероятнее всего, вынудит Москву ответить интервенцией, полагает Антон Розенвайн. В этом случае РФ на международном уровне обвинят в «агрессии», процитировал эксперта «ПолитНавигатор».