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Украинские пограничники после инцидента не пустили в Киев более 30 россиян
27 ноября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские пограничники после инцидента в Керченском проливе с тремя корабля ВСУ и введением военного положения на Украине, в понедельник, 26 ноября, не пустили в Киев более 30 российских граждан.
Известно, что многие россияне летают на Украину через Минск. Вот таких россиян, прилетевших в Киев из Минска рейсом 829 авиакомпании Belavia, киевские пограничники проверили, но во въезде на Украину отказали.
По словам пассажиров - граждан России, самолет белорусских авиалиний прибыл в аэропорт Киева около 18.00 (19.00 мск). "После тщательной проверки пограничная служба Украины отказала во въезде более 30 россиянам. Их отправили обратно в Минск", - пишут "Известия".
Одна из пассажирок рейса говорит: "Кто-то из начальства пограничной службы вышел и сказал: это как на фейс-контроле в клубе – кого-то пускают, а кого-то нет. Вот вас мы не пускаем"
По словам женщины, такие инциденты пошли после 17.00 понедельника, когда на Украине было введено военное положение. Пассажиров, прибывших в Киев 26 ноября до 17.00, в Киев пропускали.
В понедельник, 26 ноября 2918 года, депутаты Рады одобрили указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране, но не так, как изначально предложил он.
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