Если руководители Украины не пересмотрят свою политику по отношению к НАТО, они лишатся последних надежд на восстановление контроля над территориями, которые в настоящее время занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Корнилов.

Некоторое время назад Верховная Рада одобрила в первом чтении поправки в Конституцию, закрепляющие курс на вступление страны в Североатлантический альянс. Если основной закон будет скорректирован, киевские власти лишатся последних надежд на то, что Донбасс когда-нибудь снова станет частью Украины, отметил Корнилов в разговоре с News Front. По словам аналитика, донбассовцы «никогда не принимали и не примут» блок, направленный против России.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в армии ДНР разоблачили видео о «захвате» киевскими военными поселка на Светлодарской дуге.