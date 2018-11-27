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Объяснена невозможность воссоединения Донбасса с устремившейся в НАТО Украиной
27 ноября 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
Если руководители Украины не пересмотрят свою политику по отношению к НАТО, они лишатся последних надежд на восстановление контроля над территориями, которые в настоящее время занимают самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал политический эксперт Владимир Корнилов.
Некоторое время назад Верховная Рада одобрила в первом чтении поправки в Конституцию, закрепляющие курс на вступление страны в Североатлантический альянс. Если основной закон будет скорректирован, киевские власти лишатся последних надежд на то, что Донбасс когда-нибудь снова станет частью Украины, отметил Корнилов в разговоре с News Front. По словам аналитика, донбассовцы «никогда не принимали и не примут» блок, направленный против России.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в армии ДНР разоблачили видео о «захвате» киевскими военными поселка на Светлодарской дуге.
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