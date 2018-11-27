Политолог считает, что Петр Порошенко раскалывает Украину военным положением

Глава Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета Иван Чихарев заявил, что президент Украины Петр Порошенко раскалывает страну военным положением.

По словам эксперта, теперь политик провел новые линии раскола в 10 регионах, вдоль границы с Россией, а также вдоль берегов Черного и Азовского морей.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова специалиста, эти шаги говорят о безответственности режима Петра Порошенко. Кроме того, Чихарев полагает, что в течение месяца власти Украины могут осуществить новые провокации не только на море, но и на суше, поскольку это вполне входит в схему ведения гибридной войны.