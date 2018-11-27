Эрдоган: решить ситуацию в Керченском проливе следует дипломатическим путем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня прокомментировал ситуацию в Керченском проливе. По словам политика, Анкара очень опечалена инцидентом и призвала решить проблему дипломатическим путем.

Эрдоган в рамках выступления во вторник, 27 ноября, перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития заявил, что напряженность между РФ и Украиной в Черном море в настоящий момент растет, передает сегодня РИА "Новости".

Турция, как любая страна, для которой оба эти государства являются близкими друзьями, хочет, чтобы в черноморском регионе воцарился мир, заметил Эрдоган. Турецкие власти выражают надежду на то, что рано или поздно Москва и Киев встанут не друг против друга, а рядом. Именно поэтому, по словам президента Турции, обеим странам следует сесть за стол переговоров.