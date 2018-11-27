В Киеве митингуют против присутствия российского бизнеса на Украине

Во вторник, 27 ноября, в Киеве проходит митинг против присутствия российского бизнеса на территории Украины. Согласно последним данным, один из ТЦ заблокирован сотней активистов в балаклавах.

Источники подчеркивают, что участники акции протеста принесли к центральному входу в торговый центр множество автомобильных шин, а также написали на витринах магазинов масляной краской разнообразные антироссийские лозунги, передает сегодня РИА "Новости".

Один из митингующих подчеркнул, что штурмовать ТЦ или жечь шины не планируется. У здания дежурят сотрудники полиции и пожарной охраны.