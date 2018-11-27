Порошенко озадачил мировое сообщество «достойным ответом агрессору»

Президент Украины Петр Порошенко пригрозил России значительным усилением санкций со стороны мирового сообщества, если Кремль не вернет задержанных за нарушение государственной границы украинских моряков.

Известно, что президент незалежного квазигосударства Петр Порошенко во всем берет пример со своего американского коллеги Дональда Трампа. И по части твиттер-дипломатии тоже: хвастливых заявлений в этой соцсети хватает у обоих. Правда, за Трампом, худо-бедно, стоят США. А вот стоят ли США за Порошенко?

«Я благодарен за решительную поддержку Украины, продемонстрированную нашими союзниками в ходе инициированного Украиной экстренного заседания Совета Безопасности ООН по агрессивным действиям России в Керченском проливе. Мы должны противостоять российской агрессии, в том числе и значительным усилением санкций», - заявил Порошенко в своем твиттере.

«Захват наших моряков российским оккупантом не останется без достойного ответа. Сегодня нашим главным приоритетом должно стать давление на Кремль, чтобы он вернул домой 23 украинских военнослужащих и три корабля. Считаю, что общим международным фронтом мы сможем изменить высокомерное поведение российского агрессора», - обозначил очередную «главную задачу» для мирового сообщества украинский президент.