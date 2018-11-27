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Лукашенко снова недоволен своим правительством
27 ноября 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Только в августе белорусский президент Александр Лукашенко сменил правительство страны и снова, как капризная невеста, недоволен своими министрами, о чём он им сказал на заседании правительства.
Лукашенко требует от правительства роста экономических показателей, развития экономики, однако выполнение поручений президента приводит как раз к экономическим проблемам. Белоруссия по-прежнему управляется авторитарными методами. Сказал президент модернизировать цементные заводы - значит модернизировать, несмотря на временное повышение спроса на цемент. И, не успев расплатиться с кредитами, цементные заводы столкнулись с отсутствием спроса. И так во всём - со стеклом, золотом и говном - президент всё знает, президент всех научит.
В итоге правительство в Белоруссии меняется как перчатки у привередливой дамы. А экономисты советуют Белоруссии перейти на рыночные механизмы, которые помогут вылечить экономику страны. Но кто посмеет переубедить человека, который всё знает и всё может?
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