В Кремле оценили введение военного положения на территории Украины

Во вторник, 27 ноября, в Кремле прокомментировали введение военного положения в некоторых областях Украины. Соответствующий указ в минувший понедельник подписал украинский лидер Петр Порошенко.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что подобное решение является внутренним делом страны, однако на фоне подготовки к президентским выборам данный шаг приобретает совершенно особенную и "мало чем закамуфлированную" окраску.

В Кремле также отметили, что эти действия со стороны украинского руководства способны привести к эскалации конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".