Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал инцидент с участием кораблей ВМС Украины в Керченском проливе и оценил сложившуюся обстановку. Патрушев заявил, что отмена президентских выборов на Украине возможна

Украинские власти не в состоянии решить даже самые насущные проблемы доведенного до нищеты населения своей страны. Миллионы украинцев вынуждены уезжать на заработки за рубеж, а те, кто еще остался в стране, получают мизерные зарплаты. При этом аффилированный с действующей властью бизнес погряз в хищениях бюджетных средств и коррупции, отметил Николай Патрушев, характеризуя обстановку на территории соседнего государства.

«Незаконное пересечение государственной границы РФ является грубейшим нарушением международного морского права. Этот шаг выглядит как спланированная провокация с украинской стороны. Военные моряки стали разменной картой в политической игре президента Украины и его соратников. Эти люди готовы идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти, которые совсем невелики», - приводит мнение Патрушева «АиФ».