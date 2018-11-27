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В МИД Германии заявили, что Евросоюзу нужна единая политика в отношении России

27 ноября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД Германии заявили, что Евросоюзу нужна единая политика в отношении России
фото: globallookpress.com

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас утром во вторник, 27 ноября, заявил, что Европейскому Союзу следует выработать культуру общей и согласованной политики в отношении Российской Федерации.

Косачев считает "пиратско-пиаровской" акцией инцидент с украинскими кораблями

Косачев считает "пиратско-пиаровской" акцией инцидент с украинскими кораблями

В рамках выступления на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике Маас заметил, что только в случае создания общих принципов можно будет проводить эффективную политику в отношении соседей, передает сегодня РИА "Новости".

По словам министра, ключевой целью должно быть побуждение России соблюдать международные правила и не нарушать суверенитет других стран.

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//Новости СМИ2

//Общество

Швейцарцы проголосовали против рогов

Швейцарцы проголосовали против рогов

В воскресенье, 25 ноября, в Швейцарии прошёл референдум по вопросу выплаты средств фермерам, не желающим удалять рога у своих коз и коров. Предварительные результаты показали, что те, кто не является сторонником спиливания, не получит субсидий от государства.

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Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе

Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе

Глава РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию, сложившуюся в Керченском проливе. Политики в телефонной беседе поделились мнениями о провокационных действиях ВМС Украины.

//В мире

Порошенко через Польшу призвал ЕС усилить санкции против РФ

Порошенко через Польшу призвал ЕС усилить санкции против РФ

На фоне инцидента с нарушившими государственную границу РФ кораблями ВМС Украины президент Незалежной Петр Порошенко позвонил президенту Польши Анджею Дуде с просьбой к ЕС усилить санкции против РФ.

//В мире

Американские эксперты признали российский танк самым смертоносным в мире

Американские эксперты признали российский танк самым смертоносным в мире

Американские эксперты на днях составили рейтинг самых смертоносных танков на планете. Согласно последней информации журналистов, первую строчку в вышеуказанном списке заняла российская машина Т-90А.

//Общество

Украинские моряки признались, что приказ о провокации отдавался в Киеве

Украинские моряки признались, что приказ о провокации отдавался в Киеве

«Федеральная служба безопасности РФ располагает информацией о том, что провокационные действия кораблей ВМС Украины осуществлялись по прямому указанию киевских властей», — такое сообщение распространила пресс-служба ФСБ РФ.

//Новости МирТесен



//В мире

Полянский: со стороны Украины могут возникнуть новые провокации

Полянский: со стороны Украины могут возникнуть новые провокации

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский не исключил, что в ближайшем будущем со стороны украинских властей будут проводиться новые провокации.

//Здоровье

Назван способ распознать инфаркт миокарда за месяц до его наступления

Назван способ распознать инфаркт миокарда за месяц до его наступления

Человек может распознать инфаркт за месяц до его начала. Для этого нужно следить за сигналами, посылаемыми организмом. В сети появился материал, в котором содержится список первых признаков болезни.

//Культура

Музыкант Борис Гребенщиков празднует юбилей

Музыкант Борис Гребенщиков празднует юбилей

Известный российский музыкант, участник группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сегодня празднует юбилей. Поздравления артисту во вторник, 27 ноября, направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

//Шоу-бизнес

Разин раскритиковал вредную привычку Аллы Пугачевой

Разин раскритиковал вредную привычку Аллы Пугачевой

Продюсер Андрей Разин раскритиковал примадонну российской эстрады за вредную привычку. По его мнению, именно из-за нее Алла Борисовна потеряла свой голос и превратилась в посредственную певицу.

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Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру

Россиянка Мария Бутина вновь переведена в одиночную камеру

Сегодня стало известно, что гражданка России Мария Бутина, арестованная в США, вновь переведена в камеру без соседей. Ежедневно в течение 22 часов молодая женщина вынуждена находиться в одиночестве.

//В мире

Лукашенко снова недоволен своим правительством

Лукашенко снова недоволен своим правительством

Только в августе белорусский президент Александр Лукашенко сменил правительство страны и снова, как капризная невеста, недоволен своими министрами, о чём он им сказал на заседании правительства.

//Новости партнеров

//В мире

Патрушев прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Патрушев прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев прокомментировал инцидент с участием кораблей украинских ВМС в Керченском проливе и оценил сложившуюся обстановку.

//В мире

В Кремле оценили введение военного положения на территории Украины

В Кремле оценили введение военного положения на территории Украины

Во вторник, 27 ноября, в Кремле прокомментировали введение военного положения в некоторых областях Украины. Соответствующий указ в минувший понедельник подписал украинский лидер Петр Порошенко.

//В мире

В МИД Германии заявили, что Евросоюзу нужна единая политика в отношении России

В МИД Германии заявили, что Евросоюзу нужна единая политика в отношении России

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас утром во вторник, 27 ноября, заявил, что Европейскому Союзу следует выработать культуру общей и согласованной политики в отношении Российской Федерации.

//Культура

Исповедь Великой актрисы

Исповедь Великой актрисы

На днях всенародной любимице Нонне Мордюковой исполнилось бы 93 года. Публикуем Её откровенные признания о личных жизненных драмах.

//Общество

Озвучены вероятные сроки сокрушения Россией ВСУ в случае конфликта с Киевом

Озвучены вероятные сроки сокрушения Россией ВСУ в случае конфликта с Киевом

Названы сроки сокрушения Россией Вооруженных сил Украины в случае начала военного конфликта между странами. По данному вопросу высказались эксперт Александр Гущин и депутат Верховной Рады Виктор Кривенко.

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Telegram в условиях блокировки продолжает жить

Telegram в условиях блокировки продолжает жить

О том, как создаются крупные медиа в telegram, какая работа стоит за успехом популярного канала, корреспондент Аргументов недели пообщался с создателем telegram-канала Катарсис 20:18.

//Общество

Порошенко может быть вызван к Меркель для нагоняя

Порошенко может быть вызван к Меркель для нагоняя

Воскресная провокация, в которой военные корабли Украины вторглись на территорию РФ, может стать последним гвоздем в политический гроб Порошенко. Ранее свое недовольство высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь стало известно о том, что ключевые лидеры Евросоюза тоже недовольны украинским лидером.

//Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился архивным снимком своей красавицы-мамы

Максим Галкин поделился архивным снимком своей красавицы-мамы

Известный российский артист Максим Галкин поделился с поклонниками снимком своей красавицы-мамы. Фотографию на своей страничке в соцсети телеведущий опубликовал в честь недавно прошедшего Дня матери.

//Новости СМИ2

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Актеры «Игры престолов» сняли за кулисами свое «фыр-фыр-шоу»

Актеры «Игры престолов» сняли за кулисами свое «фыр-фыр-шоу»

Британская актриса Лина Хиди, исполняющая роль Серсеи Ланнистер в культовом сериале «Игра престолов», продемонстрировала незамысловатые развлечения актерского состава в перерывах между съемками.

//В мире

На кораблях, задержанных Россией, действительно присутствовуют сотрудники СБУ

На кораблях, задержанных Россией, действительно присутствовуют сотрудники СБУ

Во вторник утром, 27 ноября, стало известно, что на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе российскими пограничниками, действительно находятся сотрудники Службы безопасности Украины.

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Кудрин: российская экономика попала в "застойную яму"

Кудрин: российская экономика попала в "застойную яму"

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин утром во вторник, 27 ноября, сделал важное заявление. По его словам, в настоящий момент российская экономика находится в настоящей "застойной яме".

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На Черное и Азовское моря обрушится сильнейший шторм

На Черное и Азовское моря обрушится сильнейший шторм

В ближайшее время на Черное и Азовское моря обрушится сильнейший шторм. Согласно последней информации, к настоящему моменту в Крыму уже объявили экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды.

//Общество

Всеволод Чаплин заявил о бедности большинства священнослужителей РПЦ

Всеволод Чаплин заявил о бедности большинства священнослужителей РПЦ

Всеволод Чаплин прокомментировал высказывание тюменского епископа Евтихия Курочкина, который раскритиковал богатых священнослужителей РПЦ. Своим мнением по поводу заявления Курочкина Чаплин поделился со СМИ.

//В мире

Патрушев заявил, что отмена президентских выборов на Украине возможна

Патрушев заявил, что отмена президентских выборов на Украине возможна

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во вторник, 27 ноября, сделал важное заявление. По его словам, отмена президентских выборов на территории Украины возможна.

//Общество

ВМСУ могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей за воскресную провокацию

ВМСУ могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей за воскресную провокацию

Совершившие провокацию украинские моряки могут быть привлечены к ответственности. Сейчас решается вопрос о том, как трактовать их действия. Об этом сообщил корреспонденту АН представитель силовых структур в кулуарной беседе.

//Экономика

В росте инфляции оказались виноваты овощи

В росте инфляции оказались виноваты овощи

При слове «инфляция» россияне готовятся в очередной раз потуже затянуть пояса в ожидании еще более черных дней, а министры начинают рассуждать о сезонных колебаниях цен на овощную продукцию.

//Общество

Федерация автовладельцев России поддерживает идею изменения цвета разметки

Федерация автовладельцев России поддерживает идею изменения цвета разметки

В Федерации автовладельцев России во вторник, 27 ноября, поддержали предложение Министерства транспорта об изменении цвета разметки для разделения встречных полос движения на региональных трассах.

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В 2019 году Сахалин, Приморье и остатки Курил объединят?

В 2019 году Сахалин, Приморье и остатки Курил объединят?

Переезд бывшего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на работу в Приморье породило волну слухов и догадок по поводу будущего дальневосточных регионов России, которые могут объединить с новой столицей в Находке. А Владивосток станет четвёртым городом федерального подчинения.

//Происшествия

Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком под Владимиром

Автобус со школьниками столкнулся с грузовиком под Владимиром

Под Владимиром автобус, перевозивший школьников, столкнулся с грузовиком. Согласно данным представителя экстренных служб региона, в результате случившегося пострадали несколько несовершеннолетних.

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Почему ФСБ выпускает за границу руководителей госкорпораций - носителей секретов

Почему ФСБ выпускает за границу руководителей госкорпораций - носителей секретов

Руководителю Роскосмоса, а в прошлом первому вице-премьеру правительства России Дмитрию Рогозину госдепартамент США временно разрешил въезд в США для общения с руководством NASA. Почему такое исключение делается во время жёстких санкций рассуждает заслуженный лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев.

//Общество

Керченский пролив: Латвия жаждет "мести", а Литва готова помочь Украине

Керченский пролив: Латвия жаждет "мести", а Литва готова помочь Украине

Инцидент у Керченского моста, где три корабля украинского флота вторглись в российские территориальные воды, не реагируя на предупреждения России, и тем самым, вынуждая пограничные суда РФ применить силу против нарушителей, не оставил равнодушным политиков Прибалтики.

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В декабре москвичи смогут увидеть два последних звездопада в этом году

В декабре москвичи смогут увидеть два последних звездопада в этом году

В середине декабря жители и гости Москвы смогут увидеть сразу два последних звездопада в уходящем году. Согласно последней информации специалистов, речь идет о метеорных потоках Геминиды и Урсиды.

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Украине предрекли установление диктатуры после введения военного положения

Украине предрекли установление диктатуры после введения военного положения

После введения военного положения Украине грозит установление диктатуры. С таким прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил политический эксперт Сергей Простаков.

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Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам мелких сумм

Банки стали требовать у клиентов объяснения по переводам мелких сумм

Держатели карт трех российских банков столкнулись с требованиями обосновать переводы безналичных денежных средств. Причем речь идет о переводах между гражданами сумм в пределах одной тысячи рублей.

//Шоу-бизнес

СМИ: певицу Анну Плетневу экстренно госпитализировали

СМИ: певицу Анну Плетневу экстренно госпитализировали

В СМИ появилась информация об экстренной госпитализации солистки музыкальной группы "Винтаж" Анны Плетневой. Согласно последней информации, артистка чувствовала недомогание в течение недели.

//Происшествия

Какой ущерб нанесла России недавняя авария в Мурманске

Какой ущерб нанесла России недавняя авария в Мурманске

В России замалчиваются масштабы подлинной трагедии, связанной с затонувшим под Мурманском на судоремонтном заводе в Росляково гигантского плавучего завода ПД-50, на котором чинился авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

//В мире

В посольстве Украины в США нашли способ «остановить» Россию

В посольстве Украины в США нашли способ «остановить» Россию

Украинская дипломатическая миссия в США выступила с провокационным заявлением, высказав прямой намек на то, что «остановить Россию» смогут только «реальные действия» международного сообщества.

//Непознанное

Ученые полагают, что жизнь на Марсе может превратить людей в ангелов

Ученые полагают, что жизнь на Марсе может превратить людей в ангелов

Ученые продолжают на расстоянии активно исследовать Марс. Один из специалистов на днях сделал поразительное заявление – проживание на Красной планете способно превратить людей в настоящих ангелов.

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Московский политолог обнародовал возможную дату начала войны Украины с Россией

Московский политолог обнародовал возможную дату начала войны Украины с Россией

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, когда Соединенные Штаты планируют развязать вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Соответствующий пост аналитик разместил в соцсети Facebook.

//Шоу-бизнес

Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма

Бывшая жена Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма

Экс-супруга голливудского актера Джонни Деппа сразила всех красотой на премьере нового фильма. Молодая женщина появилась на мероприятии в крайне необычном наряде, к которому были прикованы все взгляды.

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Трамп заявил, что в юности был похож на Элвиса Пресли

Трамп заявил, что в юности был похож на Элвиса Пресли

Американский лидер Дональд Трамп в рамках своего выступления на пресс-конференции в городе Тьюпело в штате Миссисипи заявил, что в юности он был очень похож на легендарного музыканта Элвиса Пресли.

//Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Синоптики рассказали о погоде в Москве 27 ноября

Специалисты метеорологической службы поделились прогнозом погоды на 27 ноября: сегодня в Москве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Возможно образование гололедицы.

//В мире

В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией

В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского МИД Павла Климкина о "ненужности" дипломатических отношений с Российской Федерацией.

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На задержанных моряков оказывают давление, заявили в Киеве

На задержанных моряков оказывают давление, заявили в Киеве

Командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что располагает доказательствами того, что ФСБ РФ оказывает давление при допросах на задержанных украинских моряков.

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Арестованная россиянка Мария Бутина организовала в тюрьме США курсы по йоге

Арестованная россиянка Мария Бутина организовала в тюрьме США курсы по йоге

Гражданка России Мария Бутина, которая была арестована в США, организовала в тюрьме курсы по йоге и алгебры для других заключенных. Соответствующую информацию предоставил ее отец Валерий Бутин.

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Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных"

Российское посольство призвало США "обуздать своих подопечных"

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки во вторник утром призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с протестными акциями у здания дипмиссий РФ на территории Украины.

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Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации вокруг украинской провокации в Черном море, приведшей к силовому задержанию нарушивших российскую границу кораблей ВМС Украины.

//Общество

ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей

ФСБ рассекретила хронологию операции по захвату украинских кораблей

Украинские военные корабли были засечены еще в субботу. Без двадцати пять вечера судно обеспечения «Горловка», морской буксир «Яны Капу» находились в 30 милях от мыса Меганом. Корабли двигались в сторону Керченского пролива. В 21:30 они подошли к границе РФ и были предупреждены

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Врач: Две рюмки красного сухого вина помогут влюбленным расслабиться

Врач: Две рюмки красного сухого вина помогут влюбленным расслабиться

Ученые сообщили о влиянии алкоголя на половую жизнь влюбленных. Так, употребление спиртных напитков в умеренном количестве помогает преодолеть барьеры, которые сдерживают сексуальное желание.

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На Украине официально введено военное положение

На Украине официально введено военное положение

Верховная рада Украины официально утвердила введение военного положения на территории Незалежной. Согласно принятому решению, срок составляет 30 дней. Об этом сообщается на сайте органа.

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