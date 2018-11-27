В МИД Германии заявили, что Евросоюзу нужна единая политика в отношении России

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас утром во вторник, 27 ноября, заявил, что Европейскому Союзу следует выработать культуру общей и согласованной политики в отношении Российской Федерации.

В рамках выступления на организованном фондом имени Корбера Берлинском форуме по внешней политике Маас заметил, что только в случае создания общих принципов можно будет проводить эффективную политику в отношении соседей, передает сегодня РИА "Новости".

По словам министра, ключевой целью должно быть побуждение России соблюдать международные правила и не нарушать суверенитет других стран.