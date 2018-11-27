На кораблях, задержанных Россией, действительно присутствовуют сотрудники СБУ
27 ноября 2018, 11:34 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 27 ноября, стало известно, что на борту кораблей, задержанных в Керченском проливе российскими пограничниками, действительно находятся сотрудники Службы безопасности Украины.
К настоящему моменту в СБУ подтвердили вышеуказанную информацию. Подчеркивается также, что сотрудники данного ведомства выполняли служебное задание, передает сегодня утром издание "Известия" официальное сообщение украинской Службы безопасности.
Напомним, в Керченском проливе задержали три украинских судна, которые нарушили российскую границу и не реагировали на призывы пограничников остановиться.