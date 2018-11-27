Патрушев заявил, что отмена президентских выборов на Украине возможна

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев во вторник, 27 ноября, сделал важное заявление. По его словам, отмена президентских выборов на территории Украины возможна.

Патрушев подчеркнул, что украинский лидер Петр Порошенко провокацией на границе лишний раз подтвердил, что планирует развивать собственную избирательную каманию, раздувая мнимые угрозы. Это происходит потому, что у политика нет внятной предвыборной программы, передает издание "Аргументы и факты".

По словам секретаря Совбеза РФ, после введения военного положения, которое частично ограничивает права и свободы украинцев, не исключена и отмена выборов якобы для защиты Украины.