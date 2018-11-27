Полянский: со стороны Украины могут возникнуть новые провокации

Первый заместитель постпреда России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский не исключил, что в ближайшем будущем со стороны украинских властей будут проводиться новые провокации.

Полянский отметил, что в рамках заседания Совбеза ООН после действий судов ВМС Украины в районе Керченского пролива Россия попыталась сконцентрировать внимание членов СБ на случившемся, однако западные партнеры не пожелали обсуждать данный инцидент. Вместо этого тема была переведена на "аннексию Крыма".