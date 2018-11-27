Американские эксперты признали российский танк самым смертоносным в мире

Американские эксперты на днях составили рейтинг самых смертоносных танков на планете. Согласно последней информации журналистов, первую строчку в вышеуказанном списке заняла российская машина Т-90А.

В статье говорится, что российский танк в плане летальности обходит абсолютно все известные боевые машины. Дело в противотанковых ракетах "Рефлекс", которые способны производить смертельные атаки на больших дистанциях. Эти снаряды могут пробить броню, толщина которой достигает 700 миллиметров, передает URA.RU.

Первые позиции в рейтинге также занимают американский M1 Abrams, немецкий Leopard 2, израильский Merkava IV, а также британский Challenger 2, уточняется на страницах National Interest.