В посольстве Украины в США нашли способ «остановить» Россию

Украинская дипломатическая миссия в США выступила с провокационным заявлением, высказав прямой намек на то, что «остановить Россию» смогут только «реальные действия» международного сообщества. Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Посольство Украины в США опубликовало в своем твиттере цитату из интервью украинского посла Валерия Чалых, данного американскому телеканалу Fox News. В этом интервью украинский дипломат высказался об инциденте в Керченском проливе, сделав прозрачный намек, что Украина ожидает «реальных действий» от своих западных партнеров, пишет RT.

«Россия проверяет силовые возможности мира. Остановить ее можно, лишь показав реальные действия международного сообщества в ответ на такую открытую агрессию, как это произошло в отношении Украины в Азовском и Черном морях», - заявил Валерий Чалых в ходе интервью.

Между тем мировое сообщество не спешит ввязываться в эту ситуацию. Так, в ЕС призвали Украину и РФ к сдержанности в регионе Азовского моря, а президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Керченском проливе, выразил надежду на ее урегулирование.