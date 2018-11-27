После введения военного положения Украине грозит установление диктатуры. С таким прогнозом в разговоре с представителями российских интернет-СМИ выступил политический эксперт Сергей Простаков.

Аналитик, ставший собеседником издания ФАН, отметил, что благодаря военному положению президент Петр Порошенко сможет зачистить информационное поле, ограничить трудовые права украинцев и их политические свободы. По мнению Простакова, Порошенко получил возможность установить в возглавляемом им государстве диктатуру.

Такой исход будет логичным следствием госпереворота в Киеве, произошедшего в феврале 2014 года, отметил эксперт. Согласно его точке зрения, Евромайдан стал «началом подавления» большей части населения Украины, не желающей претворения в жизнь властями антироссийского политического курса.

О введении военного положения власти соседней страны объявили накануне. Данный режим будет действовать в течение месяца.