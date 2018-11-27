Путин и Меркель обсудили провокацию ВМС Украины в Керченском проливе

Глава РФ Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию, сложившуюся в Керченском проливе. Политики в телефонной беседе поделились мнениями о провокационных действиях ВМС Украины.

Путин в рамках разговора с Меркель подчеркнул, что украинские суда нарушили нормы международного права и игнорировали правила поведения в территориальном море России. Политик также выразил обеспокоенность тем, что Киев принял решение привести в боевую готовность свои вооруженные силы, передает "Свободная пресса".

Владимир Путин, как сообщили в пресс-службе Кремля, рассчитывает на то, что Германия окажет влияние на Украину с целью удержать страну от дальнейших необдуманных действий. Данных о том, какую позицию заняла Ангела Меркель, пока не поступало.