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Московский политолог обнародовал возможную дату начала войны Украины с Россией
27 ноября 2018, 08:41 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, когда Соединенные Штаты планируют развязать вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Соответствующий пост аналитик разместил в соцсети Facebook.
Марков отметил, что ожидать начала противостояния в ближайшее время не стоит, поскольку это не нужно американской стороне. По словам эксперта, в настоящий момент в Вашингтоне опасаются, что в случае войны большинство украинских солдат и офицеров перейдет на сторону РФ.
США запланировали конфликт между Киевом и Москвой на 2022-2023-й годы, говорится в публикации политолога. Как написал Марков, американцы рассчитывают, что к этому сроку удастся укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины и воспитать их «в ненависти к России».
РФ должна предпринять действия, направленные на срыв данного плана, резюмировал Сергей Марков.
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