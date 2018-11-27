Московский политолог обнародовал возможную дату начала войны Украины с Россией

Отечественный политический эксперт Сергей Марков рассказал, когда Соединенные Штаты планируют развязать вооруженный конфликт между Украиной и Россией. Соответствующий пост аналитик разместил в соцсети Facebook.

Марков отметил, что ожидать начала противостояния в ближайшее время не стоит, поскольку это не нужно американской стороне. По словам эксперта, в настоящий момент в Вашингтоне опасаются, что в случае войны большинство украинских солдат и офицеров перейдет на сторону РФ.

США запланировали конфликт между Киевом и Москвой на 2022-2023-й годы, говорится в публикации политолога. Как написал Марков, американцы рассчитывают, что к этому сроку удастся укрепить боеспособность Вооруженных сил Украины и воспитать их «в ненависти к России».

РФ должна предпринять действия, направленные на срыв данного плана, резюмировал Сергей Марков.