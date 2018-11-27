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Трамп заявил, что в юности был похож на Элвиса Пресли
27 ноября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп в рамках своего выступления на пресс-конференции в городе Тьюпело в штате Миссисипи заявил, что в юности он был очень похож на легендарного музыканта Элвиса Пресли.
По словам Трампа, в молодости его часто сравнивали с "королем рок-н-ролла", хотя сейчас в это крайне сложно поверить. Президент США заметил, что сходство было очевидно, хотя его волосы всегда имели светлый оттенок. Политик подчеркнул, что считал это прекрасным комплиментом, однако не хочет показаться тщеславным.
"Мы все любим Элвиса, не так ли?" — передает во вторник американский телеканал ABC News слова президента Соединенных Штатов Америки.
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