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В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией

27 ноября 2018, 07:50 [ «Аргументы Недели» ]

В МИД прокомментировали слова Климкина о "ненужности" дипотношений с Россией
фото: globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского МИД Павла Климкина о "ненужности" дипломатических отношений с Российской Федерацией.

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Захарова подчеркнула, что РФ выступает за ответственное решение любых проблем, даже таких, какие возникли накануне – имеется в виду инцидент в Черном море. В прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД России отметила, что действующий режим, в котором участвует и Климкин, совершил огромное количество провокаций, вылил столько лжи на РФ, а теперь задается вопросом о дипломатических отношениях.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что связи Киева и Москвы исчерпали себя, однако полностью разрывать их украинская сторона пока не готова.

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