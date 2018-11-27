Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского МИД Павла Климкина о "ненужности" дипломатических отношений с Российской Федерацией.

Захарова подчеркнула, что РФ выступает за ответственное решение любых проблем, даже таких, какие возникли накануне – имеется в виду инцидент в Черном море. В прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД России отметила, что действующий режим, в котором участвует и Климкин, совершил огромное количество провокаций, вылил столько лжи на РФ, а теперь задается вопросом о дипломатических отношениях.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что связи Киева и Москвы исчерпали себя, однако полностью разрывать их украинская сторона пока не готова.