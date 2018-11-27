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Арестованная россиянка Мария Бутина организовала в тюрьме США курсы по йоге
27 ноября 2018, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданка России Мария Бутина, которая была арестована в США, организовала в тюрьме курсы по йоге и алгебры для других заключенных. Соответствующую информацию предоставил ее отец Валерий Бутин.
По словам мужчины, сама Мария тоже занимается самообразованием – она начала изучать итальянский язык. Отец Бутиной заметил, что 10 ноября его дочери исполнилось 30 лет, в этот день она с сокамерницами испекла печенье, передает утром во вторник, 27 ноября, РИА "Новости".
Напомним, Бутина была задержана на территории США еще в июле. Ей предъявили обвинения в работе агентом иностранного правительства без регистрация в американском минюсте. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Мария свою вину отрицает.
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