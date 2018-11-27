Российское посольство в Соединенных Штатах Америки во вторник утром призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с протестными акциями у здания дипмиссий РФ на территории Украины.

В посольстве выразили солидарность с коллегами в Киеве и генконсульствах России на Украине, которые в последнее время регулярно наблюдают проявления агрессии. Именно поэтому дипмиссия на своей страничке в соцсети Facebook призвала власти США "обуздать своих подопечных", чтобы был положен конец разгулу неонацистов и радикал-националистов на украинской территории.

Напомним, уже третий день у российских дипучреждений на Украине проходят акции после инцидента в Черном море. В частности, посольство РФ в Киеве забросали файерами и дымовыми шашками.