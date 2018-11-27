Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп высказал свое отношение к ситуации вокруг украинской провокации в Черном море, приведшей к силовому задержанию нарушивших российскую границу кораблей ВМС Украины.

«Нам не нравится происходящее между Россией и Украиной. Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована. В Европе тоже не в восторге, они тоже над этим работают. Мы все вместе работаем над этим», - заявил Дональд Трамп в ходе пресс-конференции на лужайке у Белого дома.

Ранее, 25 ноября, три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу РФ, нарушив действующие в Керченском проливе правила прохода кораблей из Черного в Азовское море. В результате принудительной остановки украинские корабли были задержаны и доставлены в порт Керчи. Президент Украины Петр Порошенко объявил военное положение в стране, сообщает «Газета.ру».