На Украине официально введено военное положение
26 ноября 2018, 23:04 [ «Аргументы Недели» ]
Верховная рада Украины официально утвердила введение военного положения на территории Незалежной. Согласно принятому решению, срок составляет 30 дней. Об этом сообщается на сайте органа.
"Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9 часов 28 ноября 2018 года на 30 суток до 9 часов 27 декабря 2018 года. Проект Закона зарегистрирован за №9338", - говорится в сообщении пресс-службы.
Петр Порошенко заявил, что военное положение будет введено во всех приграничных областях Незалежной, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка Украино-Молдовской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
То есть, "Именно там, где может быть нанесен удар", - отметил украинский лидер на своей официальной страничке в социальной сети Twitter, вероятно, имея ввиду действия российской стороны.
Указ про запровадження воєнного стану передбачає, що такий стан діятиме виключно в областях України, розташованих вздовж російського кордону, придністровської ділянки Україно-Молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. Саме там, де може бути нанесено удар pic.twitter.com/k20SIGWmjB— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.