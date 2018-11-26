На Украине официально введено военное положение

Верховная рада Украины официально утвердила введение военного положения на территории Незалежной. Согласно принятому решению, срок составляет 30 дней. Об этом сообщается на сайте органа. Украинцев запугали угрозой российского вторжения

"Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 9 часов 28 ноября 2018 года на 30 суток до 9 часов 27 декабря 2018 года. Проект Закона зарегистрирован за №9338", - говорится в сообщении пресс-службы.

Петр Порошенко заявил, что военное положение будет введено во всех приграничных областях Незалежной, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка Украино-Молдовской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

То есть, "Именно там, где может быть нанесен удар", - отметил украинский лидер на своей официальной страничке в социальной сети Twitter, вероятно, имея ввиду действия российской стороны.