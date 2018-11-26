//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Юлия Савичева лично объяснила, почему ушла от Максима Фадеева
- Ксения Собчак призналась, кто сделал ее человеком
- Дочь Евгения Осина Агния написала трогательную песню о папе
- Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Украинцев запугали угрозой российского вторжения
26 ноября 2018, 22:23 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник выступил с обращением к жителям государства, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции России против Незалежной.
Глава украинского государства в специальном обращении заявил, что исходя из разведанных, рядом с украинской границей находится российская армия, "готовая к немедленному вторжению".
"Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь - самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня", - отметил он.
Порошенко также заявил, что обладает "детальным описанием всех сил противника" "на нескольких страницах". Слова президента Незалежной цитирует пресс-служба украинского лидера.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
//Политика
В Кремле рассказали о планах Путина в свете событий у Керченского пролива
//Общество
Цель провокации Порошенко: введение в стране военного положения, - политолог
//В мире
Журналист раскрыл план госпереворота в Киеве после провокации в Азовском море
//Новости МирТесен
//В мире
//Политика
В Госдуме оценили блокирование Совбезом ООН российской повестки
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Сотрудники ФСБ опросили украинского разведчика из задержанного корабля
//В мире
Порошенко не дали выступить в Раде по вопросу военного положения
//live
Можно же было спрогнозировать, что в Керченском проливе будет подобный инцидент!
//Новости СМИ2
//Здоровье
"Мисс Москвы" вышла замуж за короля Малайзии, но королевой так и не стала
Наталья Ветлицкая написала пост о травле дочери-подростка в испанской школе
//Политика
Пушков прокомментировал введение военного положения на Украине
//В мире
Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе
//Спорт
Движение поездов на Курском направлении МЖД нарушено из-за действий вандалов
//Политика
Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения
Родной отец дочери вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик объявил о себе
//В мире
Порошенко поручил Генштабу ВСУ начинать частичную мобилизацию
//Политика
Временный поверенный в делах Украины прибыл в российский МИД
//В мире
Сотни нелегальных мигрантов пытались прорваться из Мексики в США
//В мире
Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
//Общество