Украинцев запугали угрозой российского вторжения

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник выступил с обращением к жителям государства, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции России против Незалежной.

Глава украинского государства в специальном обращении заявил, что исходя из разведанных, рядом с украинской границей находится российская армия, "готовая к немедленному вторжению".

"Ружье, висящее на стене, должно рано или поздно выстрелить. А здесь - самолеты, вертолеты, танки, ракетные комплексы, бронетранспортеры, системы залпового огня", - отметил он.

Порошенко также заявил, что обладает "детальным описанием всех сил противника" "на нескольких страницах". Слова президента Незалежной цитирует пресс-служба украинского лидера.