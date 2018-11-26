Порошенко не дали выступить в Раде по вопросу военного положения

Депутаты ряда фракций Верховной рады Украины блокировали трибуну и не дали президенту Петру Порошенко возможности высказаться по поводу введения военного положения в государстве.

Об этом заявляют во фракции партии "Блок Петра Порошенко", надеясь, впрочем, на разрешение данной ситуации. Отмечается, что в бойкоте первого лица страны участвовали сразу несколько фракций, передают "Известия".

"Даже не дали президенту высказаться о том, что же именно происходит в Азовском море, какие вызовы военной агрессии стоят перед нашим государством… Президенту Верховная Рада не дает высказаться", - заявил замглавы фракции БПП Сергей Березенко.

Березенко расценил действия депутатов парламента как принципиальный отказ рассматривать вопрос введения военного положения. По его словам, если ситуация не разрешится - это лишь позиция отдельных фракций.