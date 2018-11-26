ФСБ обнаружила на задержанном украинском корабле украинских силовиков

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в воскресенье, 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу и были задержаны. Российские военные обнаружили на одном из судов двух сотрудников службы безопасности Украины. Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе

Заместитель постпреда РФ в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза ООН рассказал, что украинские силоваики имели задание действовать в акватории Керченского пролива.

"На одном из судов было два сотрудника СБУ, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом", — цитирует Полянского РИА Новости.