Полиция города Мяньян разыскивая мошенницу, опубликовала на своем сайте фотографию девушки, которая находится в розыске. Вместо помощи от граждан правоохранители получили в ответ волну восхищения.

Снимок мошенницы очень скоро стал вирусным в сети Интернет. Девушку окрестили "самой красивой преступницей Китая". Цинчэнь Цзинцзин около 20 лет. Как рассказал ее одноклассник, она общительная и гордится своей внешностью.

Девушке вменяется, что она состояла в преступной группировке, которая обманом отбирала деньги у посетителей всевозможных баров и чайных домов. Причем иногда суммы подобных хищений превышали тысячи юаней.

По данным полиции, преступная группировка вела свою деятельность как минимум полтора года. Двоих подозреваемых в данных махинациях правоохранителям удалось задержать, остальные скрылись.



