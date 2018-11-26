В Великобритании резко осудили действия России в Черном море

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявил, что произошедшее в Керченском проливе "является еще одним доказательством дестабилизирующего поведения России в регионе".

Глава британского МИДа Джереми Хант заявил о том, что Великобритания решительно осуждает применение Российской Федерацией силы против украинских кораблей в Керченском проливе.

В заявлении офиса премьер-министра Великобритании Терезы Мэй говорится, что России "не должно быть позволено применять силу, чтобы оказывать еще более сильное давление на Украину".