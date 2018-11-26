Совбез ООН заблокировал обсуждение инцидента в Керченском проливе

Совет безопасности ООН в понедельник, 26 ноября, на экстренном заседании заблокировал рассмотрение вопроса России по инциденту в Керченском проливе, где при нарушении российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины.

Россия ранее запросила срочное заседание Совбеза "в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями".

России просила провести заседание по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности".

В минувшее воскресенье три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили границу. Экипажи кораблей не реагировали на законные требования российских пограничников, опасно маневрировали и были задержаны.