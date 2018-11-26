Порошенко пообещал не переносить дату выборов президента Украины

Глава Украины Петр Порошенко пообещал, что выборы главы государства пройдут в соответствии с конституцией. Срок военного положения будет сокращен до 30 дней, заявил он на своей странице в Twitter. Оппозиция в Раде потребовала отставки Порошенко

Президент Украины сообщил, что военное положение в стране будет длиться 30 дней и завершится в декабре текущего года. Напомним, изначально речь шла о 60 днях пребывания украинского государства в военном положении.

"Чтобы военное положение не накладывалось на начало избирательной кампании. Чтобы ни у кого, кто о своем политическом интересе печется больше, чем украинском, не осталось оснований для грязных спекуляций".

По окончании данного срока он внесет в Парламент проект решения о дате выборов. Украинский лидер уточнил, что, согласно Конституции Незалежной, выборы главы государства должны будут состояться 31 марта 2019 года.