Оппозиция в Раде потребовала отставки Порошенко

В Верховной Раде Украины межфракционное депутатское объединение «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвало к отставке Петра Порошенко. В украинской оппозиционной партии считают, что Порошенко после инцидента в Керченском проливе должен уйти, - передает ТАСС. Стали известны детали указа Петра Порошенко о введении военного положения

Согласно заявлению оппозиционной партии, сейчас главная задача заключается в защите людей и недопущении эскалации конфликта. Оппозиционные нардеры уверены, что снять надо не только Порошенко, но нужно отстранить всех военных чиновников, которые имеют отношение к инциденту в Керченском проливе. «Мы считаем единственным выходом из нынешней ситуации отставку президента Порошенко и проведение выборов президента Украины», — подчеркнули в объединении.

По мнению многих политиков и экспертов, Порошенко стремится «узурпировать власть» и добиться отмены президентских выборов, в которых не выигрывает. «Военное положение даст возможность нынешнему обанкротившемуся режиму для зачистки неугодных, закрытия СМИ и ограничения свободы слова», — говорится в заявлении.

Порошенко уже передумал, предложил ввести военное положение не на 60, а на 30 суток.